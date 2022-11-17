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    Duyurular
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    Emtia Sertifikalarının Borsamız Pay Piyasası Bünyesinde İşlem Görmesi için Belirlenen Esaslar Hk.
    17 Kasım 2022
    Emtia Sertifikalarının Borsamız Pay Piyasası Bünyesinde İşlem Görmesi…
    Borsa İstanbul’da gong Alfa Solar için çaldı
    16 Kasım 2022
    Borsa İstanbul’da gong Alfa Solar için çaldı
    Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı İşe Alım Sınavı
    11 Kasım 2022
    Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı İşe Alım Sınavı
    BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Setlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru
    10 Kasım 2022
    BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri ve BIST Piyasa Değeri…
    Varant ve Sertifikalarda Borsa Payı ve Piyasa Yapıcılık Sistemindeki Değişiklikler Hk. 2022/12144 Sayılı Duyuru
    31 Ekim 2022
    Varant ve Sertifikalarda Borsa Payı ve Piyasa Yapıcılık Sistemindeki…
    Borsa İstanbul TV
    Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri
    Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri
    17 Kasım 2022 - 10:11
    Atatürk’ün vefatının 84. yılında...
    Atatürk’ün vefatının 84. yılında...
    09 Kasım 2022 - 19:11
    Çuhadaroğlu Metal
    Çuhadaroğlu Metal
    07 Kasım 2022 - 18:11
    Kızılay Haftası
    Kızılay Haftası
    28 Ekim 2022 - 12:10
    Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
    Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
    28 Ekim 2022 - 09:10
    Çocuğunuzun geleceği...
    Çocuğunuzun geleceği...
    12 Ekim 2022 - 12:10
    Gençler İçin Borsa
    Gençler İçin Borsa
    05 Ekim 2022 - 11:10
    Hayvanları Koruma Günü
    Hayvanları Koruma Günü
    04 Ekim 2022 - 10:10
    2022 Eğitim Öğretim Yılı
    2022 Eğitim Öğretim Yılı
    12 Eylül 2022 - 09:09
    Aksa Akrilik
    Aksa Akrilik
    09 Eylül 2022 - 16:09
    Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Nedir?
    Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Nedir?
    31 Ağustos 2022 - 09:08
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    29 Ağustos 2022 - 15:08
    Malazgirt Zaferimizin 951. Yıl Dönümü
    Malazgirt Zaferimizin 951. Yıl Dönümü
    26 Ağustos 2022 - 09:08
    Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    25 Ağustos 2022 - 09:08
    17 Ağustos Marmara Depremi
    17 Ağustos Marmara Depremi
    16 Ağustos 2022 - 18:08
    Özel Durum Açıklaması Nedir?
    Özel Durum Açıklaması Nedir?
    03 Ağustos 2022 - 09:08
    Repo ve Ters Repo Nedir?
    Repo ve Ters Repo Nedir?
    27 Temmuz 2022 - 09:07
    #TLREFK hesaplamaya başladı
    #TLREFK hesaplamaya başladı
    22 Temmuz 2022 - 09:07
    15 Temmuz Destanı
    15 Temmuz Destanı
    13 Temmuz 2022 - 13:07
    Srebrenitsa Soykırımı
    Srebrenitsa Soykırımı
    08 Temmuz 2022 - 12:07
    Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
    Kurban Bayramımız Mübarek Olsun
    08 Temmuz 2022 - 10:07
    Fiziki Teslimatlı DİBS VİS
    Fiziki Teslimatlı DİBS VİS
    05 Temmuz 2022 - 10:07
    Çelebi Hava Servisi A.Ş.
    Çelebi Hava Servisi A.Ş.
    27 Haziran 2022 - 18:06
    Babalar Günü Kutlu Olsun
    Babalar Günü Kutlu Olsun
    17 Haziran 2022 - 16:06
    17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
    17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
    17 Haziran 2022 - 15:06
    #ÖzelPazar #Borsaİstanbul #Bist #YatırımaDeğer
    #ÖzelPazar #Borsaİstanbul #Bist #YatırımaDeğer
    13 Haziran 2022 - 09:06
    5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun
    5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun
    04 Haziran 2022 - 00:06
    Kariyerinize Yatırım Yapma Zamanı
    Kariyerinize Yatırım Yapma Zamanı
    01 Haziran 2022 - 11:06
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
    18 Mayıs 2022 - 17:05
    AKSA ENERJİ
    AKSA ENERJİ
    12 Mayıs 2022 - 18:05
    10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun
    10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun
    10 Mayıs 2022 - 09:05
    Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun
    Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun
    06 Mayıs 2022 - 16:05
    Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun
    Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun
    05 Mayıs 2022 - 07:05
    1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
    1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
    05 Mayıs 2022 - 07:05
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
    22 Nisan 2022 - 09:04
    Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 177. Yılı Kutlu Olsun
    Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 177. Yılı Kutlu Olsun
    08 Nisan 2022 - 16:04
    Halka Açıklık Oranı nedir?
    Halka Açıklık Oranı nedir?
    06 Nisan 2022 - 09:04
    4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü Kutlu Olsun
    4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü Kutlu Olsun
    04 Nisan 2022 - 09:04
    Otizmin farkındayız, onların yanındayız. #2NisanOtizmFarkındalıkGünü #DünyaOtizmFarkındalıkGünü
    Otizmin farkındayız, onların yanındayız. #2NisanOtizmFarkındalıkGünü #DünyaOtizmFarkındalıkGünü
    01 Nisan 2022 - 16:04
    28 Mart - 3 Nisan Kütüphane Haftası Kutlu Olsun
    28 Mart - 3 Nisan Kütüphane Haftası Kutlu Olsun
    28 Mart 2022 - 07:03
    27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlu Olsun
    27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlu Olsun
    25 Mart 2022 - 16:03
    Suyumuz geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun.
    Suyumuz geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun.
    22 Mart 2022 - 09:03
    Sevgileriyle bizden bir fazla olan Down Sendromlu çocuklarımızın farkındayız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun
    Sevgileriyle bizden bir fazla olan Down Sendromlu çocuklarımızın farkındayız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun
    21 Mart 2022 - 09:03
    21 Mart Dünya Ormancılık Günü Kutlu Olsun
    21 Mart Dünya Ormancılık Günü Kutlu Olsun
    21 Mart 2022 - 09:03
    18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Çanakkale Destanı’nı ve bu destanı yazan kahraman şehidlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz
    18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Çanakkale Destanı’nı ve bu destanı yazan kahraman şehidlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz
    18 Mart 2022 - 09:03
    Borsa İstanbul’dan VİOP’ta Yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
    Borsa İstanbul’dan VİOP’ta Yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
    15 Mart 2022 - 10:03
    Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun
    Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun
    14 Mart 2022 - 14:03
    VİOP Temel Kavramlar: Uzlaşma Fiyatı ve Uzlaşma Şekli Nedir?
    VİOP Temel Kavramlar: Uzlaşma Fiyatı ve Uzlaşma Şekli Nedir?
    14 Mart 2022 - 09:03
    İstiklâl Marşımızın kabulünün 101. yılı kutlu olsun!
    İstiklâl Marşımızın kabulünün 101. yılı kutlu olsun!
    11 Mart 2022 - 17:03
    Arbitraj Nedir?
    Arbitraj Nedir?
    10 Mart 2022 - 09:03
    Kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun
    Kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun
    07 Mart 2022 - 13:03
    Forward (Alivre Sözleşme) Nedir?
    Forward (Alivre Sözleşme) Nedir?
    04 Mart 2022 - 10:03
    Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık
    Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık
    17 Ocak 2022 - 12:01
    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
    10 Ocak 2022 - 14:01
    2022 yılının sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz
    2022 yılının sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz
    31 Aralık 2021 - 09:12
    Sermaye Piyasalarının kalbi Borsa İstanbul, 100 yılı aşkın tarihiyle ülkemizin gurur kaynağı
    Sermaye Piyasalarının kalbi Borsa İstanbul, 100 yılı aşkın tarihiyle ülkemizin gurur kaynağı
    30 Aralık 2021 - 09:12
    Borsa İstanbul’dan VİOP’ta Yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
    Borsa İstanbul’dan VİOP’ta Yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
    24 Aralık 2021 - 09:12
    10-17 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlu Olsun
    10-17 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlu Olsun
    10 Aralık 2021 - 14:12
    VİOP’ta Akşam Seansı
    VİOP’ta Akşam Seansı
    10 Aralık 2021 - 09:12
    5 Aralık Dünya Toprak Günü kutlu olsun
    5 Aralık Dünya Toprak Günü kutlu olsun
    05 Aralık 2021 - 09:12
    3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun
    3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun
    03 Aralık 2021 - 09:12
    Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Nedir?
    Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Nedir?
    26 Kasım 2021 - 10:11
    Bütün Kadınlarımızın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kutlu olsun
    Bütün Kadınlarımızın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kutlu olsun
    25 Kasım 2021 - 10:11
    24 Kasım Öğretmenler Günü
    24 Kasım Öğretmenler Günü
    23 Kasım 2021 - 14:11
    20 Kasım Çocuk Hakları Günü kutlu olsun
    20 Kasım Çocuk Hakları Günü kutlu olsun
    19 Kasım 2021 - 14:11
    BIST Katılım Endeksleri
    BIST Katılım Endeksleri
    12 Kasım 2021 - 09:11
    #10Kasım
    #10Kasım
    09 Kasım 2021 - 17:11
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız Kutlu olsun
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız Kutlu olsun
    28 Ekim 2021 - 09:10
    #Borsaİstanbul #VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
    #Borsaİstanbul #VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
    22 Ekim 2021 - 09:10
    Borsa İstanbul VİOP’da Opsiyon Sözleşmeleri
    Borsa İstanbul VİOP’da Opsiyon Sözleşmeleri
    19 Ekim 2021 - 09:10
    VİOP Temel Kavramlar: Uzun/Kısa/Açık Pozisyon Nedir?
    VİOP Temel Kavramlar: Uzun/Kısa/Açık Pozisyon Nedir?
    15 Ekim 2021 - 09:10
    #Doğru ve #güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı #DikkatliOlun
    #Doğru ve #güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı #DikkatliOlun
    11 Ekim 2021 - 10:10
    EGE PROFİL
    EGE PROFİL
    06 Ekim 2021 - 18:10
    Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
    Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
    04 Ekim 2021 - 09:10
    Dünya Yatırımcı Haftası Başlıyor
    Dünya Yatırımcı Haftası Başlıyor
    01 Ekim 2021 - 14:10
    BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yeni Dönem Başlıyor
    BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yeni Dönem Başlıyor
    01 Ekim 2021 - 13:10
    Borsa İstanbul, uluslararası yatırımcıları Türkiye sermaye piyasalarına yatırım yapmaya davet ediyor
    Borsa İstanbul, uluslararası yatırımcıları Türkiye sermaye piyasalarına yatırım yapmaya davet ediyor
    14 Eylül 2021 - 15:09
    Nitelikli Yatırımcı Kimdir?
    Nitelikli Yatırımcı Kimdir?
    08 Eylül 2021 - 09:09
    Yeni Eğitim Öğretim Yılında başarılar dileriz
    Yeni Eğitim Öğretim Yılında başarılar dileriz
    06 Eylül 2021 - 11:09
    Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri
    02 Eylül 2021 - 12:09
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    31 Ağustos 2021 - 13:08
    Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
    Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
    24 Ağustos 2021 - 14:08
    LOGO Yazılım
    LOGO Yazılım
    17 Ağustos 2021 - 18:08
    Bist Banka Dışı Likit 10 Endeksi
    Bist Banka Dışı Likit 10 Endeksi
    17 Ağustos 2021 - 16:08
    Ödünç İşlemi Nedir?
    Ödünç İşlemi Nedir?
    09 Ağustos 2021 - 10:08
    İşlem Kodları
    İşlem Kodları
    06 Ağustos 2021 - 10:08
    Güvenli Yatırımın Adresi Borsa İstanbul
    Güvenli Yatırımın Adresi Borsa İstanbul
    02 Ağustos 2021 - 10:08
    Bist Likit Banka Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?
    Bist Likit Banka Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?
    29 Temmuz 2021 - 10:07
    YÜNSA
    YÜNSA
    28 Temmuz 2021 - 18:07
    Sözleşme Büyüklüğü Nedir?
    Sözleşme Büyüklüğü Nedir?
    26 Temmuz 2021 - 10:07
    Borsa İstanbul Ailesine katılmak ister misiniz?
    Borsa İstanbul Ailesine katılmak ister misiniz?
    16 Temmuz 2021 - 15:07
    Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
    Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
    16 Temmuz 2021 - 12:07
    Dayanak Varlık Nedir?
    Dayanak Varlık Nedir?
    16 Temmuz 2021 - 10:07
    15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz
    15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz
    14 Temmuz 2021 - 11:07
    Halka Açılmak İsteyen Şirketler Hangi Aşamalardan Geçer?
    Halka Açılmak İsteyen Şirketler Hangi Aşamalardan Geçer?
    12 Temmuz 2021 - 10:07
    Srebrenitsa Soykırımı
    Srebrenitsa Soykırımı
    09 Temmuz 2021 - 15:07
    Halka Arz Olmanın Faydaları Nelerdir?
    Halka Arz Olmanın Faydaları Nelerdir?
    09 Temmuz 2021 - 10:07
    Borsa İstanbul'dan Altına Dayalı 3 Yeni Endeks
    Borsa İstanbul'dan Altına Dayalı 3 Yeni Endeks
    07 Temmuz 2021 - 19:07
    Borsa İstanbul Türkiye Sermaye Piyasalarını Paydaşlarıyla Birlikte Büyütüyor
    Borsa İstanbul Türkiye Sermaye Piyasalarını Paydaşlarıyla Birlikte Büyütüyor
    06 Temmuz 2021 - 11:07
    ADEL
    ADEL
    24 Haziran 2021 - 18:06
    Fiyat Adımı Nedir?
    Fiyat Adımı Nedir?
    23 Haziran 2021 - 14:06
    Tüm Babalarımızın #BabalarGünü Kutlu Olsun
    Tüm Babalarımızın #BabalarGünü Kutlu Olsun
    18 Haziran 2021 - 19:06
    Başlangıç Teminatı Nedir?
    Başlangıç Teminatı Nedir?
    18 Haziran 2021 - 11:06
    HEKTAŞ
    HEKTAŞ
    17 Haziran 2021 - 18:06
    TGS Dış Ticaret A.Ş.
    TGS Dış Ticaret A.Ş.
    09 Haziran 2021 - 10:06
    Dünya Çevre Günü
    Dünya Çevre Günü
    07 Haziran 2021 - 15:06
    Borsa İstanbul Ailesine Katılmak İster misiniz?
    Borsa İstanbul Ailesine Katılmak İster misiniz?
    02 Haziran 2021 - 19:06
    Açığa Satış İşlemi Nedir?
    Açığa Satış İşlemi Nedir?
    01 Haziran 2021 - 16:06
    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
    18 Mayıs 2021 - 16:05
    Kur Riskinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
    Kur Riskinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
    17 Mayıs 2021 - 10:05
    Ramazan Bayramı'mız​ Mübarek Olsun
    Ramazan Bayramı'mız​ Mübarek Olsun
    12 Mayıs 2021 - 13:05
    Engelliler Haftası​ Kutlu Olsun
    Engelliler Haftası​ Kutlu Olsun
    12 Mayıs 2021 - 02:05
    Anneler Günü​ Kutlu Olsun
    Anneler Günü​ Kutlu Olsun
    12 Mayıs 2021 - 02:05
    1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
    1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
    30 Nisan 2021 - 19:04
    Sizin İçin Yatırıma Değer
    Sizin İçin Yatırıma Değer
    30 Nisan 2021 - 13:04
    VİOP BIST30 Pay Endeksi Nedir?
    VİOP BIST30 Pay Endeksi Nedir?
    28 Nisan 2021 - 10:04
    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
    22 Nisan 2021 - 16:04
    Opsiyon Nedir?
    Opsiyon Nedir?
    15 Nisan 2021 - 11:04
    #Doğru ve #güvenilir bilgiden şaşma!
    #Doğru ve #güvenilir bilgiden şaşma!
    12 Nisan 2021 - 18:04
    Sosyal Medyaki Tuzaklara Düşme!
    Sosyal Medyaki Tuzaklara Düşme!
    12 Nisan 2021 - 11:04
    Polis Haftası kutlu olsun
    Polis Haftası kutlu olsun
    09 Nisan 2021 - 19:04
    "Qua Granite" Halka Arz Gong Töreni
    "Qua Granite" Halka Arz Gong Töreni
    09 Nisan 2021 - 11:04
    "Tureks" Halka Arz Gong Töreni
    "Tureks" Halka Arz Gong Töreni
    08 Nisan 2021 - 11:04
    Matriks Halka Arz Gong Töreni
    Matriks Halka Arz Gong Töreni
    06 Nisan 2021 - 12:04
    BİST Sürdürülebilirlik Endeksi
    BİST Sürdürülebilirlik Endeksi
    05 Nisan 2021 - 15:04
    Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.
    Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.
    02 Nisan 2021 - 14:04
    Down Sendromu Farkındalık Günü
    Down Sendromu Farkındalık Günü
    20 Mart 2021 - 21:03
    18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
    18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
    17 Mart 2021 - 19:03
    Yatırım Fonu Nedir?
    Yatırım Fonu Nedir?
    17 Mart 2021 - 12:03
    Portföy Nedir?
    Portföy Nedir?
    15 Mart 2021 - 12:03
    Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız
    Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız
    13 Mart 2021 - 20:03
    İstiklâl Marşımızın kabulünün 100.yılı
    İstiklâl Marşımızın kabulünün 100.yılı
    12 Mart 2021 - 12:03
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    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: Naturel Enerji
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    #Döviz yatırımlarınızı #Borsaİstanbul'da yapabilirsiniz.
    #Döviz yatırımlarınızı #Borsaİstanbul'da yapabilirsiniz.
    02 Şubat 2021 - 10:02
    Borsa İstanbul'da #Gong "Işık Plastik" için çaldı.
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    27 Ocak 2021 - 10:01
    #Borsaİstanbul #Kote Şirketlerini Tanıtıyor: DYO Boya Fabrikaları
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    Altın yatırımlarınızı Borsa İstanbul'da yapabilirsiniz.
    Altın yatırımlarınızı Borsa İstanbul'da yapabilirsiniz.
    15 Ocak 2021 - 12:01
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: ULUSOY UN
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    Kazançlı yarınlar için bugünden #YatırımaDeğer
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    Başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.
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    30 Aralık 2020 - 09:12
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    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: ORGE Elektrik Taahhüt A.Ş.
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    18 Aralık 2020 - 14:12
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    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: SANKO Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.
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    07 Aralık 2020 - 15:12
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: KERVAN Gıda San. ve Tic. A.Ş.
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    04 Aralık 2020 - 11:12
    Yatırıma Değer yarınlar için ve Türkiye'nin gücüne güç katmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
    Yatırıma Değer yarınlar için ve Türkiye'nin gücüne güç katmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
    30 Kasım 2020 - 18:11
    Seans Nedir?
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    25 Kasım 2020 - 13:11
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    23 Kasım 2020 - 18:11
    Boğa ve Ayı Piyasası Nedir? Boğa ve Ayı Piyasası ismi nereden gelir?
    Boğa ve Ayı Piyasası Nedir? Boğa ve Ayı Piyasası ismi nereden gelir?
    20 Kasım 2020 - 14:11
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
    19 Kasım 2020 - 09:11
    Borsa İstanbul Yatırımcılarının Hak Ve Menfaatlerini Korumak İçin Aldığı Tedbirleri İçeren Bir Video Yayımladı
    Borsa İstanbul Yatırımcılarının Hak Ve Menfaatlerini Korumak İçin Aldığı Tedbirleri İçeren Bir Video Yayımladı
    17 Kasım 2020 - 09:11
    Borsa İstanbul’da gong Dünya Yatırımcı Haftası için çaldı
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    16 Kasım 2020 - 17:11
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    Dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir
    13 Kasım 2020 - 12:11
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: GENTAŞ
    Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor: GENTAŞ
    11 Kasım 2020 - 09:11
    Borsa İstanbul’da Gong #Formula1 için çalıyor
    Borsa İstanbul’da Gong #Formula1 için çalıyor
    11 Kasım 2020 - 09:11
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    28 Ekim 2020 - 12:10
    Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi
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    16 Ekim 2020 - 12:10
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    15 Ekim 2020 - 16:10
    Borsa İstanbul, İKSV 5. İstanbul Tasarım Bienali'ni destekliyor
    Borsa İstanbul, İKSV 5. İstanbul Tasarım Bienali'ni destekliyor
    15 Ekim 2020 - 15:10
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    12 Ekim 2020 - 15:10
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    Borsa Yatırım Fonu Nedir?
    06 Ekim 2020 - 15:10
    Borsaİstanbul Pay Piyasası Pazar Yapısı Güncelleniyor
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    01 Ekim 2020 - 15:10
    Borsa İstanbul Grubu “Genç Salı” ve “Sizin Perşembeniz” sponsorluğu tanıtım videosu
    Borsa İstanbul Grubu “Genç Salı” ve “Sizin Perşembeniz” sponsorluğu tanıtım videosu
    22 Eylül 2020 - 10:09
    Temettü Nedir?
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    14 Eylül 2020 - 16:09
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    08 Eylül 2020 - 15:09
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    24 Ağustos 2020 - 12:08
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri - Merkezi Kayıt İstanbul
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri - Merkezi Kayıt İstanbul
    04 Ağustos 2020 - 10:08
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    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri - Takas İstanbul
    04 Ağustos 2020 - 10:08
    Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılıyor
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    24 Temmuz 2020 - 14:07
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri - Manipülasyon ve Açığa Satış
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri - Manipülasyon ve Açığa Satış
    21 Temmuz 2020 - 19:07
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Endeksler ve Özsermaye Hallerinde Teorik Fiyat Hesaplamaları
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Endeksler ve Özsermaye Hallerinde Teorik Fiyat Hesaplamaları
    21 Temmuz 2020 - 19:07
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
    21 Temmuz 2020 - 19:07
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    21 Temmuz 2020 - 17:07
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    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Pay Piyasası
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    Finansal Okuryazarlık Eğitimleri – Kotasyon, Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme
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    Babalar Günü
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    TLREF Nedir?
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    23 Haziran 2020 - 19:06
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    18 Haziran 2020 - 16:06
    VİOP Nedir?
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    18 Haziran 2020 - 16:06
    Doğru Yatırımın Hikayesi
    Doğru Yatırımın Hikayesi
    18 Haziran 2020 - 16:06
    Emeği Geçen Tüm Çalışanlarımıza Teşekkürler
    Emeği Geçen Tüm Çalışanlarımıza Teşekkürler
    18 Haziran 2020 - 16:06
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    18 Mayıs 2020 - 12:05
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    18 Mayıs 2020 - 12:05
    Papilon Savunma
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    18 Mayıs 2020 - 12:05
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    18 Mayıs 2020 - 12:05
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